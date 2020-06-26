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Выездные участки для проведения голосования по правкам в Конституцию РФ стартовали 25 июня

Выездные участки для проведения голосования по правкам в Конституцию РФ стартовали 25 июня

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2:43   26 Июня 2020
Общество

Выездные участки для проведения голосования по правкам в Конституцию РФ стартовали 25 июня

Выездные участки для проведения голосования по правкам в Конституцию РФ стартовали 25 июня

Общероссийское голосование по внесению поправок к Конституции продолжается в Приморье. На многих улицах появились выездные участки для голосования.

Представители политических партий, юристы и сотрудники избирательных комиссий советуют пользоваться новыми возможностями, предоставленными на фоне распространения в РФ коронавирусной инфекции. Нарушений никаких в выездной форме голосования нет, однако это обезопасит граждан от возможности заразиться.

Жители Приморья 25 июня акцентировали свое внимание на автомобилях для голосования. Для того, чтобы отдать свой голос, людям нужно было лишь выйти во двор. Известно, что машины принадлежат участковым избирательным комиссиям, в них присутствовали сотрудники УИК, общественные наблюдатели. Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ можно с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#конституция #голос #Голосование2020

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