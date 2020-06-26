Памфилова прокомментировала организацию первого дня голосования по поправкам в Конституцию

Первый день голосования по поправкам к Конституции прошел без значительных сбоев, все неполадки оперативно устранялись. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В эфире радио "КП" Памфилова рассказала, как прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию. Она отметила, что возникшие сбои быстро исправляются. Председатель ЦИК подчеркнула, что их гораздо меньше, чем предполагалось.

Эксперты оценили, как прошел первый день голосования по поправкам к Конституции. Наблюдатели сообщили, что во время первого дня голосования не было серьезных нарушений.