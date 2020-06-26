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 Памфилова прокомментировала организацию первого дня голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова прокомментировала организацию первого дня голосования по поправкам в Конституцию
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2:17   26 Июня 2020
Общество

Памфилова прокомментировала организацию первого дня голосования по поправкам в Конституцию

Памфилова прокомментировала организацию первого дня голосования по поправкам в Конституцию

Первый день голосования по поправкам к Конституции прошел без значительных сбоев, все неполадки оперативно устранялись. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В эфире радио "КП" Памфилова рассказала, как прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию. Она отметила, что возникшие сбои быстро исправляются. Председатель ЦИК подчеркнула, что их гораздо меньше, чем предполагалось.

Эксперты оценили, как прошел первый день голосования по поправкам к Конституции. Наблюдатели сообщили, что во время первого дня голосования не было серьезных нарушений.

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Автор: Илья Романович
#цик #памфилова #Голосование2020

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