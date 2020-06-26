Вильфанд прогнозирует резкое похолодание на следующей неделе в европейской части России

Жители европейской части России с понедельника встретятся с резким похолоданием. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вечер воскресенья уже станет облачным, а с понедельника на всей территории европейской части РФ, кроме Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, температура воздуха опустится до показателей меньше нормы до четырех градусов, сообщил синоптик. По его прогнозам, в Москве и МО в понедельник будет на целых десять градусов холоднее, чем в субботу, пишет ТАСС.

Гидрометцентр прогнозирует в пятницу в Москве температуру от 27 до 29 градусов, в субботу потеплеет на три градуса, в воскресенье показатели в среднем будут в районе 27 градусов. Отмечается, что 29 и 30 июня похолодает до 1819 градусов.