Наблюдатели за голосованием по поправкам отметили высокий уровень организации мероприятия

Первый день общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ прошел без серьезных нарушений. С таким заявлением выступили наблюдатели голосования.

Глава правления Ассоциации "Содействия развитию интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству" Сергей Лущ отметил высокий уровень проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. Он заявил, что на участках соблюдаются все эпидемиологические правила против коронавируса. Все присутствующие были обеспечены масками и другими средствами индивидуальной защиты, добавил эксперт.

Исполнительный директор корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова поделилась своими впечатлениями о мероприятии. Она отметила заинтересованность россиян в процедуре голосования. Игорь Борисов, являющийся координатором региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве, рассказал об активности граждан на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает "Ридус".

Голосование началось 25 июня. Изначально оно планировалось в апреле, однако пандемия коронавирусной инфекции поспособствовала его переносу.