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Оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 в Москве

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23:06   25 Июня 2020
Общество

Оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 в Москве

Еще 25 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперштаб.

Всем умершим была диагностирована пневмония. Большинство из них страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые негативно сказываются на течении инфекции.

Общее число смертей пациентов с COVID-19 в столице составляет 3694 человека. Москва остается первым регионом в России по количеству выявленных случаев — их насчитывается более 217 тыс. Более 142 тыс. инфицированных уже выздоровели.

Ранее власти столицы оценили вероятность возобновления фестивалей в городе. По словам мэра Сергея Собянина, говорить об этом можно будет не ранее июля, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #смерть #коронавирус

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