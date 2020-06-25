Оперштаб сообщил о смерти 25 пациентов с COVID-19 в Москве

Еще 25 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщил оперштаб.

Всем умершим была диагностирована пневмония. Большинство из них страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые негативно сказываются на течении инфекции.

Общее число смертей пациентов с COVID-19 в столице составляет 3694 человека. Москва остается первым регионом в России по количеству выявленных случаев — их насчитывается более 217 тыс. Более 142 тыс. инфицированных уже выздоровели.

Ранее власти столицы оценили вероятность возобновления фестивалей в городе. По словам мэра Сергея Собянина, говорить об этом можно будет не ранее июля, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.