ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов

Руководство движения в защиту прав избирателей "Голос" может быть связано с Панамским досье. Активисты, выступающие за независимое и объективное наблюдение за выборами в РФ, могут отмывать крупные суммы денег через офшоры.

Движение "Голос" позиционирует себя как борец за защиту прав избирателей и заявляет о соблюдении политического нейтралитета. Однако эти тезисы становятся сомнительными, учитывая вероятную связь руководства "Голоса" с Панамским досье. В этом разбиралось Федеральное агентство новостей.

Журналисты обнаружили, что председатель отделения "Голоса" в Московской области Инна Карезина является участником ООО "Форма А". Официально ее доля составляет 14% или 35 млн рублей. ФАН обратил внимание на документ с указанием реальных конечных владельцев компании и выяснил, что на самом деле доля Карезиной равна 35% или 250 млн рублей. Откуда такие деньги, неизвестно.

Кроме того, у компании в прошлом был конечный владелец в лице компании HENSMAN INC, которая является офшором с Виргинских островов. Предприятие уже известно выводами крупных сумм за границу.