Дальнобойщики из Польши избили украинских коллег в Германии за отказ выпить водки

Инцидент с участием дальнобойщиков из Польши и Украины произошел в пригороде Мюнхена в ФРГ. Мужчины устроили драку после отказа украинцев выпить с ними, сообщает немецкое СМИ Suddeutsche Zeitung.

Граждане Украины 47 и 60 лет находились в зоне отдыха, когда около 11 часов вечера к ним подошел 40-летний поляк в состоянии алкогольного опьянения. Он предложил украинским коллегам выпить водки, но те решительно отказались. Поляк не принял такого ответа и, вооружившись железной палкой, устроил потасовку.

Граждане Украины попытались спрятаться в машинах, но напавший призвал на помощь еще одного поляка, который, предположительно, также находился в состоянии алкогольного опьянения. Нападавшим удалось вытащить одного из украинцев из машины. После чего они избили его палками и попытались задушить полотенцем.

В результате потасовки украинцы получили различные травмы, одному из них потребовалась госпитализация. Граждане Польши были задержаны правоохранителями и в настоящее время находятся под стражей.