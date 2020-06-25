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Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

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20:44   25 Июня 2020
Экономика

Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

Российские IT-компании могут получить от Минкомсвязи финансовую помощь на постоянной основе в случае отмены льгот по НДС на продажу софта. Об этом заявил замглавы ведомства Максим Паршин.

Президент РФ Владимир Путин 23 июня предложил снизить ставку страховых взносов для представителей IT-отрасли c 14 до 7,6%, а ставку налога на прибыль сократить с 3 до 20%.

После этого "Ъ" со ссылкой на письмо Минкомсвязи РФ сообщил, что ведомство готово компенсировать выпадающие доходы бюджета от налогового маневра в IT-отрасли с помощью возврата НДС на продажу софта.

Как отметил Паршин в комментарии для РИА Новости, предложения министерства по поддержке IT-отрасли, направленные в кабинет министров, содержали меры по сокращению тарифов страховых взносов, налога на прибыль и введению иных льгот для аккредитованных российских IT-компаний.

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Автор: Юлия Яковлева
#налоги #технологии #минкомсвязь

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