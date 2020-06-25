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 Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США

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20:34   25 Июня 2020
Политика

Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США

Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США

Провал конгрессмена-русофоба Элиота Энгеля на праймериз сразу после того, как петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на его резолюцию открытым письмом, демонстрирует смену приоритетов политики США.

Накануне конгрессмен-демократ Элиот Энгель, известный своими русофобскими высказываниями, с треском провалил праймериз, проиграв новичку Джамаалу Боуману.

Множество экспертов выразили мнение, что такое разгромное поражение демонстрирует, что американским гражданам больше не интересна политическая повестка, где абсолютно все беды и проблемы пытаются переложить на "злых русских".

Политический обозреватель Алексей Анпилогов во время общения с корреспондентом Федерального агентства новостей указал, что после навалившихся на США проблем, а именно пандемии COVID-19 и многочисленных протестов движения Black Lives Matter, американцы поняли, что у них в стране навалом собственных проблем, с которыми необходимо разбираться. Примечательно, что списать на Россию в этот раз их уже не получится, заключил эксперт.

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин принял решение ответить на голословные обвинения в свой адрес, выдвинутые конгрессменами США. В своем открытом письме, адресованном парламенту США, он прокомментировал тезисы американских политиков. Пригожин напомнил правительству США, что последние несколько десятков лет американская сторона на регулярной основе вмешивается в любые международные конфликты, в какие посчитает нужным, а также во внутренние дела других суверенных государств.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #пригожин #русофобия

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