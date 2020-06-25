Массовые захоронения в Тархуне продолжают приковывать к себе всеобщее внимание военных экспертов и аналитиков. Ливийские военные опубликовали трагические детали производства новых "фейков" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Турция пыталась обвинить в убийстве мирных жителей Ливийскую национальную армию (ЛНА), но 24 июня появилось опровержение этой информации. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В Тархуне были обнаружены многочисленные братские захоронения. Несмотря на то, что в содеянном пытались обвинить Ливийскую национальную армию, нашли доказательства, которые свидетельствуют о том, что люди погибли в 2015 году, когда бойцов ЛНА не было на территории Тархуны.

Стоит отметить, что племена, которые жили в Тархуне, являются давними союзниками Ливийской национальной армии, и они не стали бы жертвами военных ЛНА. Однако после того, как Тархуну захватили террористы ПНС, от местных жителей стало поступать множество жалоб о грабеже, насилии и поджогах. Боевики не стеснялись снимать разбои на камеру, а представителю ЛНА генерал-майору Ахмаду Мисмари не составило труда представить эти видео в ходе своего брифинга.