Ревенко и Джабаров оценили старт голосования по поправкам в Конституцию

В России завершился первый день голосования по поправкам в основной закон страны. Люди могли поставить заветную «галочку» во всех 85 регионах. Депутат и член Совета Федерации РФ рассказали «Политике Сегодня», как они оценивают старт плебисцита.

«Не знаю, как можно пройти мимо вопросов, связанных с повышением качества жизни. Здесь нельзя оставаться равнодушным. <…> То, что люди ходили на выборы и высказывали свою позицию, говорит о зрелом гражданском обществе. Так и должно быть. Тема поправок в Конституцию РФ практически никого не оставила равнодушным», — заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Народный избранник рассказал, что сам воспользовался системой онлайн-голосования, находясь в московской подземке. Процедура заняла всего несколько минут, система сработала «на отлично». Ревенко посетовал, что прибегнуть к сетевому голосованию может только Москва и Нижний Новгород.

Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров также отметил удобство в пользовании онлайн-системой голосования по конституционным поправкам.

«Первый день я оцениваю, как весьма успешный. Я сам голосовал днем, это мгновенная процедура. Получаешь код, делаешь выбор. Через несколько минут, вижу – "ваш голос учтен". Насколько я знаю, очень много людей уже проголосовали, в том числе лично посетив участок. Чтобы не создавать никаких толкучек 1 июля, когда пойдет большинство людей», — сообщил сенатор.

Сайт Партии прямой демократии сообщает, что уже к 17:00 25 июня правом голоса в электронном виде воспользовались 35,15 процента из всех зарегистрировавшихся в онлайн-системе 1 190 726 человек. Ревенко не удивился подобной статистике.

«Очень хорошо, что граждане не остаются равнодушными. Потому что голосуя, они выбирают свое будущее. Это очень серьезно. И из этих цифр следует, что тема поправок никого не оставила в стороне», — заключил депутат.

«Политика сегодня» уже писала, что жители Санкт-Петербурга активно голосуют на избирательных участках, а руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев доложил о пресечении провокаций на Дальнем Востоке.

Голосование по поправкам к главному закону страны началось в России 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно.