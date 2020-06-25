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19:47   25 Июня 2020
Армия

Иностранным специалистам разрешат въезжать в РФ в обход ограничений из-за коронавируса

Иностранным специалистам разрешат въезжать в РФ в обход ограничений из-за коронавируса

Высококвалифицированным иностранным специалистам разрешили однократно въезжать на территорию РФ на основании особого списка. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Особый список в ФСБ и МВД России направят федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг специалиста из-за рубежа. В списке должен быть указан пункт пропуска, через который специалист прибудет в Россию, а также дата его прибытия. Для въезда на территорию РФ необходим паспорт, а также действительный трудовой договор или контракт на предоставление услуг.

Такое решение позволит посещать Россию во время действия ограничений на въезд, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #мишустин

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