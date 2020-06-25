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 В избиркоме Тверской области рассказали о профилактике COVID на избирательных участках

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19:38   25 Июня 2020
Армия

Глава МИД Египта: решение ЛАГ подтвердило единство арабских стран в ливийском вопросе

Глава МИД Египта: решение ЛАГ подтвердило единство арабских стран в ливийском вопросе

Арабские государства выступили единым фронтом против эскалации ливийского кризиса на фоне турецкой интервенции в Ливии и иностранного вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри.

Глава МИД Египта заявил, что Каир солидарен с позицией международного сообщества по Ливии. Самех Шукри подчеркнул, что Египет готов оказать жесткое сопротивление террористической угрозе, которая возникла в Ливии из-за боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Засилье террористов в Ливии ставит под угрозу безопасность не только Северной Африки, но и всего континента, пишет Федеральное агентство новостей.

Лига арабских стран утвердила стратегию по борьбе с турецким вмешательством во внутриливийский кризис. Страны Ближнего Востока заявили о необходимости принять максимально жесткие меры для предотвращения эскалации ливийского кризиса, провоцируемой Турцией.

Анкара продолжает перебрасывать боевиков из Сирии в Триполи, а также поставляет так называемому Правительству национального согласия оружие, боеприпасы, военную технику.

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Автор: Яна Либерман
#египет #ливия #шукри

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