В избиркоме Тверской области рассказали о профилактике COVID на избирательных участках

Тверская область предприняла все необходимые меры по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом «Политике сегодня» рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Тверской области Максим Туманов.

По его словам, до начала голосования ежедневно на избирательных участках силами МЧС Тверской области проводится дезинфекция помещений для голосования.

«Особое внимание уделяется дезинфекции контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кабин для голосования, столов и стульев, ручек, оргтехники, стендов, стационарных и переносных ящиков для голосования. На подходе к помещению для голосования организован температурный контроль. Для этого каждый избирательный участок обеспечен бесконтактным термометром. При входе в помещение для голосования предусмотрен обеззараживающий дезинфицирующий трап», — рассказал Туманов.

Также вся мебель на участках и технологическое оборудование расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, каждый член участковой комиссии обеспечен одноразовыми медицинскими масками и перчатками, одноразовой ручкой, защитным экраном для лица, жидким антисептическим средством, питьевой водой и одноразовой посудой. Каждому участнику голосования на избирательном участке выдаются одноразовая медицинская маска, одноразовые медицинские перчатки и одноразовая ручка.

«Организованы раздельные потоки участников голосования с помощью специальных указателей. В помещениях для голосования нанесена разметка сигнальными лентами для соблюдения санитарной дистанции. Кабины для тайного голосования используются без передней шторки, на выходе установлены корзины для использованных средств индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется участником голосования в развернутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии», — добавил зампред тверского избиркома.

Кроме того, для проведения голосования на дому члены УИК обеспечены одноразовыми халатами, одноразовыми медицинскими масками и перчатками, одноразовой ручкой, защитным экраном для лица, жидким антисептическим средством. Члены УИК передают участнику голосования закрытый пакет с бюллетенем, одноразовой ручкой и маской, одноразовыми перчатками и дезинфицирующей салфеткой в индивидуальной упаковке.

Сегодня, 25 июня, стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля включительно.