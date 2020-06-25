«Роснефть» и дрифт-команда Evil Empire организовали квест на заправках Петербурга

Нефтяная компания «Роснефть» и одна из самых популярных команд в мире дрифта Evil Empire провели квест на заправках Санкт-Петербурга. Акция была организована, чтобы привлечь внимание жителей города к возможности бесконтактной оплаты топлива на АЗС.

Суть квеста заключалась в том, что участники должны были угадать геолокацию заправок по подсказкам. Первые пять победителей называли пароль и получали специальные карты, которые могли обменять на призы. Так, были разыграны айпад, героскутер, топливные карты от «Роснефти» и другие подарки. В акции приняли участие АЗС «Роснефть» и ПТК с возможностью бесконтактной оплаты. По словам представителей команды Evil Empire, такой квест в скором времени может обрести всероссийский масштаб.

Организаторы отметили, что бесконтактная оплата бензина позволяет водителям исключить необходимость похода на кассу и избежать взаимодействия с другими людьми, а значит снижает риск заражения коронавирусом. Здоровье и безопасность горожан важна не только на дорогах или в автоспорте, но и в повседневной жизни. Помимо этого, оплата топлива через приложение экономит время, что тоже немаловажно в современных условиях.

На данный момент уже 130 заправок под управлением «Роснефти» (ПТК) в Санкт-Петербурге подключились к приложению «Яндекс.Заправки» с возможностью бесконтактной оплаты бензина. Всего «Роснефть» подключила к дистанционной оплате уже около 800 заправок по всей России.