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19:15   25 Июня 2020
Общество

Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании

Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании

Голосование по поправкам в Конституцию России проходит с соблюдением всех мер предосторожности для нераспространения коронавируса. О безопасности на участке УИК №469 в Когалыме рассказала бригадир Наталья Сулакшина.

Женщина провела журналистам экскурсию, чтобы показать, как выглядит участок для голосования. Как оказалось, каждого избирателя на входе встречает человек в защитном костюме, измеряет ему температуру, просит продезинфицировать руки и выдает индивидуальный набор, состоящий из ручки, маски и перчаток.

Оборудование в главном зале расположено с учетом социальной дистанции. Бюллетень выдается после того, как человек показывает паспорт. Кроме того, на избирательном участке есть отдельный вход и выход, чтобы приходящие и уходящие люди не пересекались, пишет Nation News. На улице также оборудованы площадки для голосования по поправкам к Конституции РФ.

Гражданин, дважды проголосовавший на обычном участке и при помощи электронного голосования, будет нести административную ответственность. Нарушителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей, пишет "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #когалым #Голосование2020

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