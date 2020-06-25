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19:26   25 Июня 2020
Весь мир

Трапма подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трапма подвела безработица, Байден вырывается вперед

Член демократической партии Джо Байден уверенно обгоняет Дональда Трампа уже в нескольких штатах, которые ранее принесли нынешнему президенту США победу на выборах. Политолог-американист Сергей Судаков рассказал, почему за Байдена голосует даже Аризона, которая с 1952 года выбирала только республиканцев.

«Ведущую скрипку здесь сыграли те показатели, с которыми Трамп подошел к концу своего президентского срока. Еще полгода назад он мог сказать: у нас блестящие достижения в экономике и прекрасные показатели по безработице (самый низкий уровень в истории США – прим. ред.), огромное количество производимой нефти. И в одночасье ситуация меняется — Америка опускается на дно», — объяснил эксперт.

Финал президентства Дональда Трампа пришелся на 40 миллионов безработных, а сотни нефтедобывающих компаний одна за другой объявили о своем банкротстве. Таким образом, жители США остались без надежды, а глава Белого дома — без сторонников.

«За Трампа будут голосовать только те, кто сохранил работу. А также те, кто уверен, что нынешний президент США идет правильной дорогой. А таких сейчас становится все меньше», — добавил Судаков.

Трапма подвели безработица, Байден вырывается вперед

Политолог обратил внимание, что Трамп может дать Байдену еще пару недель форы, после чего ему необходимо будет активно включаться в политическую борьбу. В противном случае нынешний глава Белого дома рискует потерять президентское кресло, считает Судаков.

Шесть штатов, которые принесли Трампу победу в 2016 году, отдали свои голоса Джо Байдену. Больше всего сторонников демократа в Висконсине, а также в Мичигане, Пенсильвании, Северной Каролине, Флориде и Аризоне. Если остальные штаты не изменят свое решение, Байден имеет неплохие шансы стать новым президентом США.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #выборы #байден #трамп #безработица

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