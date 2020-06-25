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СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

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18:57   25 Июня 2020
Политика

СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

Российский лидер Владимир Путин может обратиться к гражданам России с новым обращением, посвященным голосованию по поправкам к Конституции страны, 29 июня. Об этом информировали источники РБК.

Источники сообщили о том, что дата только предположительная. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не дал комментариев журналистам о планах Путина, касающихся нового обращения и его дате.

Другой собеседник РБК сообщил о том, что в предполагаемом заявлении глава государства может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, а также поделится своим интерпретированием их.

Голосование по поправкам к Основному закону страны состоится в период с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #обращение #рбк #Голосование2020

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