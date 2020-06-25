Советские летчики-космонавты Климчук и Волынов проголосовали в Звездном Городке

Внесение поправок в Конституцию РФ является своевременным и важным решением, заявили космонавты Петр Климук и Борис Волынов.

Голосование по поправкам в Основной закон РФ вызывает гордость у советских летчиков-космонавтов. По их словам, внесение инициатив, одобренных народом, в Конституцию это большой шаг для российского государства и его жителей. Поэтому Климчук и Волынов посоветовали своим соотечественникам со всей серьезностью отнестись к процедуре голосования и проявить активность, передает телеканал "360".

На данный момент важно, чтобы как можно больше людей выразили свою точку зрения на этот вопрос, какая бы она не была. Каждый, по словам космонавтов, пришедший на голосование, сможет найти для себя правильное решение.