Командующий Балтфлотом Носатов наградил военную, маршировавшую босиком в Калининграде

Девушка-военнослужащая, потерявшая туфлю во время парада в Калининграде, проявила выдержку и сумела не сбить строй, продолжив маршировать босиком. За это она получила награду от командующего Балтийским флотом.

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил Ксении Кальчинской цветы, грамоту и памятную медаль. Об этом рассказал журналистам РИА Новости Роман Мартов.

Награждение прошло в торжественной обстановке, перед строем офицеров и мичманов.

Ксения Кальчинская служит фельдшером в одной из частей противовоздушной обороны Балтийского флота.