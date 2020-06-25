Мониторинговая группа соберет все факты вмешательства Запада в голосование по поправкам

Западные страны во главе с США начиная с середины января 2020 года проводят целенаправленную политику противоправного вмешательства в российский конституционный процесс.

С таким заявлением в четверг, 25 июня выступил председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Главной причиной этого вмешательства является желание традиционных оппонентов России остановить укрепление суверенитета РФ, ее национальной безопасности и усиление конституционных основ для стабильного развития нашей Родины и роста благосостояния российского народа», — подчеркнул сенатор в своем выступлении.

Одним из объектов для атаки стал процесс всероссийского голосования по изменению текста российской Конституции. Россиян пытаются заставить участвовать в различных противоправных акциях, вместо того, чтобы в рамках открытой демократической процедуры выразить свою гражданскую позицию.

«Для дискредитации и самих конституционных изменений и процедуры голосования, используются подконтрольные Западу СМИ, соцсети, а также НКО и активисты, немалая часть которых регулярно взаимодействует с заграничными структурами», — добавил Климов.

С учетом всех фактов, собранных Комиссией о противоправных действиях Запада на протяжении последних пяти месяцев, подчеркнул сенатор, было принято решение создать мониторинговую группу, которая соберет и проанализирует факты о противоправной деятельности и актах вмешательства во внутренние дела России в период с 25 июня по 1 июля 2020 года, когда будет проходить всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

«Полученные материалы для правовой оценки направят в компетентные органы РФ. Помимо этого, после 1 июля Комиссия познакомит российскую и международную общественность с результатами работы мониторинговой группы, — заявил председатель Комиссии. — В годовом отчете о работе Комиссии будет содержаться отдельный раздел: "О вмешательстве извне в наш суверенный конституционный процесс", там же будут изложены выводы и предложения законодательного характера».

В заключение своего выступления Андрей Климов призвал всех строго соблюдать российское законодательство и ответственно относиться к любым попыткам распространения сомнительной информации и тем более к провокациям.