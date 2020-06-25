ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

Ситуационный центр Общественной палаты РФ назвал регионы, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции.

Как сообщила руководитель ОП РФ Лидия Михеева, 12 нарушений зафиксировано в Бурятии, пять — в ЯНАО, семь — в Магаданской области, четыре — в Приморье, еще по два на Сахалине и Чукотке. По ее словам, волонтеры созваниваются с наблюдателями из регионов, которые передают информацию по нарушениям.

Голосование по поправкам к главному закону страны началось в России 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно.