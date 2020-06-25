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СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

 ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции
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18:15   25 Июня 2020
Политика

ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

Ситуационный центр Общественной палаты РФ назвал регионы, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции.

Как сообщила руководитель ОП РФ Лидия Михеева, 12 нарушений зафиксировано в Бурятии, пять — в ЯНАО, семь — в Магаданской области, четыре — в Приморье, еще по два на Сахалине и Чукотке. По ее словам, волонтеры созваниваются с наблюдателями из регионов, которые передают информацию по нарушениям.

Голосование по поправкам к главному закону страны началось в России 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно.

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Автор: Василий Пименов
#россия #конституция #Голосование2020

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