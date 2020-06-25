Захарова прокомментировала ноту протеста Украины к МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ноту протеста Украины к российскому министерству иностранных дел.

По словам Захаровой, Киев продолжает плодить заявления, "порожденные извращенным восприятием реальности".

Ранее Украина направила России ноту протеста из-за прошедших в Крыму парадов Победы. Как заявили в украинском МИД, торжества по случаю 75-летия Победы на полуострове "приводят к эскалации напряженности" в отношениях Киева и Москвы.