Захарова прокомментировала ноту протеста Украины к МИД РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Роснефть» и дрифт-команда Evil Empire организовали квест на заправках Петербурга

«Роснефть» и дрифт-команда Evil Empire организовали квест на заправках Петербурга

 Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании

Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании
СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

 ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции
Трапма подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трапма подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
«Роснефть» и дрифт-команда Evil Empire организовали квест на заправках Петербурга

«Роснефть» и дрифт-команда Evil Empire организовали квест на заправках Петербурга

 Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании

Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании
СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

 ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции
Трапма подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трапма подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
18:04   25 Июня 2020
Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины к МИД РФ

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины к МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ноту протеста Украины к российскому министерству иностранных дел.

По словам Захаровой, Киев продолжает плодить заявления, "порожденные извращенным восприятием реальности".

Ранее Украина направила России ноту протеста из-за прошедших в Крыму парадов Победы. Как заявили в украинском МИД, торжества по случаю 75-летия Победы на полуострове "приводят к эскалации напряженности" в отношениях Киева и Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#захарова #украина #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...