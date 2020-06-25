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18:02   25 Июня 2020
Политика

Ведерников назвал голосование по Конституции историческим событием

Ведерников назвал голосование по Конституции историческим событием

Глава Псковской области Михаил Ведерников посетил голосование по поправкам в Основной закон Российской Федерации вместе с семьей.

Парламентарий оставил свой голос на участке, расположенном на площадке Центра студенческих инициатив Псковского государственного университета. Ведерникову выдали бюллетень, он сделал свой выбор и опустил документ в урну для голосования. Такие данные обнародовал информационный портал государственных органов Псковской области.

После завершения процедуры политик пообщался с представителями СМИ и назвал всероссийское голосование по нововведениям в Конституции РФ историческим мероприятием, в котором он принял участие. Глава Псковской области лично убедился в безопасности избирательных пунктов и возможности оставить свой голос крайне быстро и без очередей.

Общероссийское голосование по Основному закону Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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Автор: Кристина Мокроусова
#политика #ведерников #Голосование2020

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