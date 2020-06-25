Ведерников назвал голосование по Конституции историческим событием

Глава Псковской области Михаил Ведерников посетил голосование по поправкам в Основной закон Российской Федерации вместе с семьей.

Парламентарий оставил свой голос на участке, расположенном на площадке Центра студенческих инициатив Псковского государственного университета. Ведерникову выдали бюллетень, он сделал свой выбор и опустил документ в урну для голосования. Такие данные обнародовал информационный портал государственных органов Псковской области.

После завершения процедуры политик пообщался с представителями СМИ и назвал всероссийское голосование по нововведениям в Конституции РФ историческим мероприятием, в котором он принял участие. Глава Псковской области лично убедился в безопасности избирательных пунктов и возможности оставить свой голос крайне быстро и без очередей.

Общероссийское голосование по Основному закону Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.