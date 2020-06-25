Как москвичи помогут ЖКХ автоплатежами

Жители столицы получили возможность настроить автоматическую оплату жилищно-коммунальных услуг на сайте mos.ru. Руководитель юридической практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев объяснил «Политике сегодня», что эту меру ввели из-за коронавируса.

«COVID-19 убивает не только людей, но и предприятия ЖКХ. Собираемость платы за ЖКУ катастрофически упала. Денег на проведение работ нет. Автоматический платеж повысит собираемость, потому что некоторые жители забывают заплатить», — сообщил Сергеев.

По словам юриста, подобная практика позволит людям вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Сергеев уверен, что аналогичную систему необходимо ввести и в других регионах страны.

На портале правительства сообщили, что пользователям позволят воспользоваться новой услугой через сервис «мои платежи». Уведомления с подтверждением оплаты будут приходить пользователям на электронную почту или по СМС.