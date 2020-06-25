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 Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании

Бригадир избирательного участка в Когалыме рассказала о мерах профилактики на голосовании
СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

СМИ сообщили о запланированном новом обращении Путина к россиянам

 ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции

ОП назвала регионы РФ, где выявили нарушения в голосовании по поправкам к Конституции
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17:55   25 Июня 2020
Политика

Треть зарегистрировавшихся на электронное голосование россиян уже проголосовала

Треть зарегистрировавшихся на электронное голосование россиян уже проголосовала

Более миллиона жителей Москвы и Нижнего Новгорода подали заявки на дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ. Для них процесс голосования начался в 10:00 по местному времени.

Высокая явка на дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ зарегистрирована в первый же день голосования. К 17 часам московского времени, как сообщает сайт Партии прямой демократии, правом голоса в электронном виде воспользовались 35,15% всех зарегистрировавшихся на специальном сайте. Всего в системе зарегистрированы 1 190 726 человек.

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Автор: Борис Нестеров
#электронное голосование #Голосование2020

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