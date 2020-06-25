Треть зарегистрировавшихся на электронное голосование россиян уже проголосовала

Более миллиона жителей Москвы и Нижнего Новгорода подали заявки на дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ. Для них процесс голосования начался в 10:00 по местному времени.

Высокая явка на дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ зарегистрирована в первый же день голосования. К 17 часам московского времени, как сообщает сайт Партии прямой демократии, правом голоса в электронном виде воспользовались 35,15% всех зарегистрировавшихся на специальном сайте. Всего в системе зарегистрированы 1 190 726 человек.