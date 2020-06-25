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17:51   25 Июня 2020
Политика

Захарова заявила, что Россия готова к продолжению стратегического диалога с США

Захарова заявила, что Россия готова к продолжению стратегического диалога с США

Российская сторона открыта к продолжению стратегического диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Захарова указала, что Россия намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе, опираясь на принцип взаимного учета интересов и озабоченности сторон.

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что на встрече в Вене Россия поднимала вопрос о дестабилизирующем влиянии военной активности Североатлантического альянса на территории Европы. РФ подчеркнула важность прекращения практики "совместных ядерных миссий" НАТО, а также вывода ядерного оружия американской стороны с европейских территорий. Российскую сторону на встрече представлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В заключение Захарова указала, что у США нет ни юридического, ни политического, ни морального права производить оценку выполнения другими странами договоренностей по контролю над вооружениями. Стремление Вашингтона присвоить эту функцию себе, по мнению Захаровой, не имеет никаких перспектив.

Телеканал "360" сообщал, что Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес главы РФ Владимира Путина.

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Автор: Яна Либерман
#россия #захарова #сша #диалог

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