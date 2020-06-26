Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Если тебе суждено быть повешенным — не утонешь. Примерно этим постулатом руководствуются в своей жизни так называемые фаталисты и лезут на скалы без страховки, ныряют на десятки метров без снаряжения или лезут на крышу электрички — зависит от ситуации и личных качеств.

Для собранных же в рамках того или иного государственного образования общностей людей, при этом собранных по определению искусственно, стереотип поведения определяется прежде всего внешними факторами. Каждый конкретный человек может быть наделен (и наделен) собственной волей и тягой к чему угодно — да хоть к построению города Солнца. Вон, черные, жизнь которых тоже имеет значение, чего-то там строят в Штатах. И что, построят? Вы в это верите?

Да ничего подобного! Сформированная до них и не ими управляемая часть ноосферы под названием США будет отторгать любую раковую опухоль до тех пор, пока невидимые, но эффективные законы общественного развития не подведут общество к созданию критической массы. Достаточной для очередных изменений.

Обычно эти изменения накапливаются в обществе постепенно и государство незаметно трансформируется. В России это сегодня проявляется в изменениях в Конституцию. Частный пример того, как хорошо или плохо, но социум меняется и приспосабливает законы своей жизнедеятельности к новым реалиям. Разумеется, кому-то это не нравится — как нашим «симпатикам» за рубежом, так и любителям резать по-живому, кардинально меняя жизнь легким движением руки — «монтаж – бэби».

«Милый, сделай мне монтаж»

Иные пути развития намечаются когда назревшие изменения отвергаются реально влияющими на общество группами людей. Когда сознательно или нет, но любые перемены тормозятся, заталкиваются вглубь. Когда управляющее меньшинство все устраивает и оно не желает никаких перемен сложившегося статус-кво.

Накапливаясь, подобные проблемы приводят уже не к эволюционным, а к революционным изменениям. За что, собственно, и ратуют в России не слишком многочисленные, но горластые «прогрессоры». Одни, как много раз повторял тот же Стрелков-Гиркин, предлагают ждать до «без пяти минут двенадцать». И когда власть ослабнет, оказаться рядом и подхватить выпадающее из ослабевших рук знамя. А точнее, усесться на трон с минимальными усилиями.

Иные, как ныне покойный харьковчанин Лимонов или пока здравствующий Навальный, призывают ходить на баррикады, а «не ждать милостей от природы». Результаты для всех живущих любой может оценить по тем революциям, коих в России было за последние сто с небольшим лет предостаточно.

Включая и развал СССР. Формально мирный, он унес жизни миллионов и искалечил жизни и судьбы десятков миллионов людей. Вбил целое поколение, вынужденное не жить, но выживать в конце 80-х и все 90-е. А многие и по сей день воюют и выживают — на Кавказе или в Средней Азии — не важно. Важно, что последствия революционных перемен оказались для множества людей фатальными и/или отнюдь не теми, о которых они мечтали и даже не теми, за которые некоторые из них боролись с оружием в руках (спросите у участников украинского майдана, добились ли они желаемого).

За океаном как раз и столкнулись с этой проблемой. По сути, Дональд Трамп как раз и пытался трансформировать Соединенные Штаты в соответствии с изменившимися реалиями, которым перестала соответствовать сложившаяся в Штатах система управления и ценностей. Осознавая невозможность управления всем миром и, де-факто, крах проекта Pax Americana, Трамп попытался реализовать обновленную доктрину Монро, ограничив стратегические интересы США Американским континентом. Безусловно, ослабив при этом всех остальных и по возможности хлопнув уходя дверью так, чтобы у всех стекла повылетали. Уйти, забрав с собой все, до чего смог дотянуться.

К добру ли, к худу, но его оппоненты, не желающие столь радикальных перемен, оказались достаточно сильны. Увидевшие в происходящем ущемление своих интересов, транснациональные корпорации подрядили в качестве политического крыла демократическую партию США. А те уже использовали для борьбы с оппонентом другие инструменты — «вмешательство России» во все подряд, коронавирусную истерию, тот же по сути черный расизм...

И сегодня у них есть все шансы свалить Трампа, приведя в Белый дом Джо Байдена. Тем самым на время отодвинув назревшие изменения в надежде, что «на наш век хватит».

Но в любом случае, изменения неизбежны, и они произойдут. Остановить время и свернуть пространство, как пытался сделать гений-потребитель Стругацких в гениальном произведении «Понедельник начинается в субботу», не удастся никому и никогда. Даже при наличии соответствующих технологий.

Потому что в таком случае человечество просто исчезает и на его место со временем приходит новое. Вовсе не обязательно — человекообразное.

Так что можно голосовать за или против, принимать изменения постепенно или заталкивать их вглубь — они все равно произойдут. Просто в первом случае войдут в нашу жизнь практически незаметно и почти безболезненно, а во втором — поколение-другое заплатит миллионами или десятками миллионов жизней убитых, искалеченных и потерявших все — зависит лишь от размера общности и территории, которую охватят революционные перемены.

Выбор же каждый делает сам.

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