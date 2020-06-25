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18:18   25 Июня 2020
Россия

Саратовским депутатам за драку в думе грозит годовое молчание

Саратовским депутатам за драку в думе грозит годовое молчание

Саратовская областная дума вечером 23 июня 2020 года стала местом столкновения двух крупнейших партий России. После 11-часового заседания в зале случилась потасовка между депутатом от «Единой России» Анатолием Цыпящуком и коммунистом Николаем Бондаренко. В инциденте пока разбирается мандатная комиссия. Ее секретарь, депутат Дмитрий Петров уже сейчас рассказал «Политике Сегодня», какое наказание может ожидать политиков-драчунов.

«Самое строгое наказание для депутата – это лишение слова на заседаниях. Вопрос в сроке: можно лишить слова на одно заседание, а можно и на целый год. Дело в том, что в момент этой «потасовки», оба участника были лишены слова на следующее заседание Думы (23 июля – прим. ред.). Именно поэтому Бондаренко пытался затянуть процесс, и спровоцировал неразбериху», — рассказал народный избранник.

Начало драки попало на видео. Член КПРФ Николай Бондаренко (тот самый, который осенью 2018 года решил прожить месяц на тогдашний прожиточный минимум) вплотную подошел к выступающему председателю мандатной комиссии Николаю Бушуеву. Коммунист начал снимать речь депутата на телефон, чем сильно раздражал сидящего рядом единоросса Цыпящука. После череды угроз и просьб «уйти отсюда», Цыпящук решил перейти на более понятное наречие и запустил в Бондаренко бутылкой с водой.

Подравшихся саратовских депутатов могут лишить слова на год

В это самое время Николай Бушуев как раз зачитывал решение мандатной комиссии о лишении Цыпящука и Бондаренко права слова на следующем заседании Думы за плохую дисциплину: оба депутата и ранее отличались вспыльчивостью на рабочих совещаниях.

Дмитрий Петров встал на защиту однопартийца Цыпящука:

«Коммунисты вели себя несколько подленько. До этого заседания они постоянного оттягивали процесс, чтобы не решать вопрос по Бондаренко. А в тот день сам Бондаренко и спровоцировал конфликт, уставил телефон в лицо Бушуеву, таким образом мешая ему осуществлять свои обязанности. Провокация была налицо», — рассказал секретарь мандатной комиссии.

Собеседник агентства предположил, что коммунист Бондаренко охотился за контентом для своего YouTube- канала.

Мандатная комиссия вынесет заключение до 23 июля, проконсультировавшись с депутатами и юристами.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #санкции #драка #депутаты #саратов #областная дума

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