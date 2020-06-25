Сообщения о принудительном голосовании на военном корабле оказались интернет-фейком

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

 УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться
Захарова заявила, что Россия готова к продолжению стратегического диалога с США

Захарова заявила, что Россия готова к продолжению стратегического диалога с США

 Захарова прокомментировала ситуацию с COVID-19 на Ближнем Востоке

Захарова прокомментировала ситуацию с COVID-19 на Ближнем Востоке
Климов рассказал, как США подогревают протестные настроения в России

Климов рассказал, как США подогревают протестные настроения в России

 Климов: Запад с января пытается помешать укреплению независимости РФ через Конституцию

Климов: Запад с января пытается помешать укреплению независимости РФ через Конституцию
Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

 УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться
Захарова заявила, что Россия готова к продолжению стратегического диалога с США

Захарова заявила, что Россия готова к продолжению стратегического диалога с США

 Захарова прокомментировала ситуацию с COVID-19 на Ближнем Востоке

Захарова прокомментировала ситуацию с COVID-19 на Ближнем Востоке
Климов рассказал, как США подогревают протестные настроения в России

Климов рассказал, как США подогревают протестные настроения в России

 Климов: Запад с января пытается помешать укреплению независимости РФ через Конституцию

Климов: Запад с января пытается помешать укреплению независимости РФ через Конституцию
17:26   25 Июня 2020
Происшествия

Сообщения о принудительном голосовании на военном корабле оказались интернет-фейком

Сообщения о принудительном голосовании на военном корабле оказались интернет-фейком

Информация о принудительном голосовании по поправкам к Конституции на военном корабле "Василий Быков" не подтвердилась. Моряки находятся на боевом задании и не имеют обычных средств связи с сушей.

Фейковые сообщения гласили о том, что от офицеров корабля якобы поступали жалобы на угрозы увольнения за отказ изменить выбор в голосовании по поправкам в Конституцию.

Данная информация не подтвердилась, ее опроверг председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества Андрей Зайцев. По его словам, во время морской миссии у моряков нет средств связи с сушей. Таким образом, у гражданских лиц нет возможности контактировать с экипажем "Василия Быкова".

Ранее в Сети распространялись фейки движения "Голос". Так, представители ассоциации запустили вброс о якобы принуждении к голосованию работников завода "Уралтрансмаш". Фейк был опровергнут членом СПЧ Александром Бродом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#поправки #конституция #фейк #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...