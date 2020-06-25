Сообщения о принудительном голосовании на военном корабле оказались интернет-фейком

Информация о принудительном голосовании по поправкам к Конституции на военном корабле "Василий Быков" не подтвердилась. Моряки находятся на боевом задании и не имеют обычных средств связи с сушей.

Фейковые сообщения гласили о том, что от офицеров корабля якобы поступали жалобы на угрозы увольнения за отказ изменить выбор в голосовании по поправкам в Конституцию.

Данная информация не подтвердилась, ее опроверг председатель совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества Андрей Зайцев. По его словам, во время морской миссии у моряков нет средств связи с сушей. Таким образом, у гражданских лиц нет возможности контактировать с экипажем "Василия Быкова".

Ранее в Сети распространялись фейки движения "Голос". Так, представители ассоциации запустили вброс о якобы принуждении к голосованию работников завода "Уралтрансмаш". Фейк был опровергнут членом СПЧ Александром Бродом.