Захарова рассказала о работе избирательных участков для голосования за границей

Российские граждане, которые находятся сейчас за границей, также могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В 143 зарубежных странах работают 254 избирательных участка, заявили в МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова заявила, что для проведения голосования среди граждан РФ, находящихся за границей, сформированы участковые комиссии и работают 254 избирательных участка в 143 странах мира.

В России 25 июня стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое будет продолжаться до 1 июля. Неделя голосования позволит исключить очереди на избирательных участках и снизить риски для здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса.