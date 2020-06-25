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17:25   25 Июня 2020
Армия

Захарова рассказала о работе избирательных участков для голосования за границей

Захарова рассказала о работе избирательных участков для голосования за границей

Российские граждане, которые находятся сейчас за границей, также могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В 143 зарубежных странах работают 254 избирательных участка, заявили в МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова заявила, что для проведения голосования среди граждан РФ, находящихся за границей, сформированы участковые комиссии и работают 254 избирательных участка в 143 странах мира.

В России 25 июня стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое будет продолжаться до 1 июля. Неделя голосования позволит исключить очереди на избирательных участках и снизить риски для здоровья граждан в условиях пандемии коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#захарова #мид рф #избирательные участки

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