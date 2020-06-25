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 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
18:18   25 Июня 2020
Весь мир

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Государственный департамент США, несмотря на бушевавшую в стране эпидемию коронавируса, в ходе которой погибли более ста тысяч американцев, не жалел денег на пресловутую «демократизацию» России.

Об этом в четверг, 25 июня, рассказал председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета РФ и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

По его словам, в марте 2020 года «Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда» Госдепа США объявило о специальном гранте в размере более пяти миллионов долларов, после чего, по странному совпадению, было объявлено о создании «Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием», в которые вошли члены многих российских НКО.

Комиссия, подчеркнул Климов, в избытке располагает информацией о подобных попытках вмешательства во внутренние российские дела, в том числе и в конституционный процесс.

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

По его словам, культивирование протестных настроений в России, происходит при активном материальном сопровождении из-за рубежа. В частности, американские деньги поступают в Россию из ближнего зарубежья, в том числе из Киева. Особо Климов подчеркнул, что спонсорами разжигания протестов в РФ являются не только США, но и европейские компании, в том числе польские и немецкие.

В Комиссии, добавил председатель, скопилось немало материалов об учебных мероприятиях, проведенных для нашей так называемой «несистемной оппозиции» в странах Прибалтики.

«Эти мероприятия прямо настроены на дестабилизацию обстановки в РФ. Для этого организаторы готовы использовать любой повод, а о безопасности российских граждан и об улучшении уровня жизни в России там явно не заботятся, скорее наоборот», — подчеркнул сенатор.

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Автор: Александр Люблинский
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