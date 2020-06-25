Захарова прокомментировала ситуацию с COVID-19 на Ближнем Востоке

Ситуация с распространением коронавируса в Латинской Америке, Южной Азии, Африке и на Ближнем Востоке вызывает опасения у официального представителя МИД Марии Захаровой из-за рекордных с начала пандемии темпов прироста заболевших.

Она подчеркнула, что считает, что ситуация с COVID-19 в ряде стран не выглядит стабильной.

Ранее в Институте медицинских показателей и оценки при университете Вашингтона предположили, что число людей с положительным тестом на коронавирус в странах Латинской Америки к октябрю 2020 года превысит 388 000.