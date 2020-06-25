Доцент РАНХиГС Хестанов назвал последствия отключения КНР от SWIFT для доллара

Официальный Пекин допускает, что Китай может быть отключен от платежной системы SWIFT. О том, как это повлияет на американский доллар, рассказал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

О намерении рассмотреть вариант отключения Китая от SWIFT ранее заявил зампред Комитета по контролю ценными бумагами КНР Фан Синхай. По его мнению, США могут использовать зависимость Китая от долларовых расчетов в рамках санкционного давления.

Как отметил Хестанов в комментарии Nation News, в случае отказа КНР от SWIFT и создания собственной платежной системы американская валюта вряд ли сильно пострадает. Эксперт указал на то, что любой новой системе нужно много времени на завоевание рынка, и это может занять до десяти лет.