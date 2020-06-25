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17:18   25 Июня 2020
Экономика

Доцент РАНХиГС Хестанов назвал последствия отключения КНР от SWIFT для доллара

Доцент РАНХиГС Хестанов назвал последствия отключения КНР от SWIFT для доллара

Официальный Пекин допускает, что Китай может быть отключен от платежной системы SWIFT. О том, как это повлияет на американский доллар, рассказал доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

О намерении рассмотреть вариант отключения Китая от SWIFT ранее заявил зампред Комитета по контролю ценными бумагами КНР Фан Синхай. По его мнению, США могут использовать зависимость Китая от долларовых расчетов в рамках санкционного давления.

Как отметил Хестанов в комментарии Nation News, в случае отказа КНР от SWIFT и создания собственной платежной системы американская валюта вряд ли сильно пострадает. Эксперт указал на то, что любой новой системе нужно много времени на завоевание рынка, и это может занять до десяти лет.

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Автор: Илья Романович
#сша #китай #доллар #swift #международная торговля

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