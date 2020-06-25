Милонов уверен: чиновники из США и Европы должны попасть в "список Шугалея"

"Список Шугалея" должен включать не только боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, но и тех, кто их поддерживает, в том числе чиновников США и ЕС. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Предложение главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича о создании "списка Шугалея" (санкционного перечня боевиков ПНС и лиц, которые пособничают террористам), депутат Милонов считает вполне оправданным.

По словам парламентария, так называемое Правительство национального согласия нарушает права и свободы, гарантии для работы специалистов по всему миру. ПНС игнорирует и полностью разрушает обязательства, которые должны быть в любой цивилизованной стране, незаконно удерживая российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

"Мы видим, как международное сообщество, которое больше всего любит вмешиваться во внутренние дела той или иной страны, в отношении Ливии молчит и позволяет откровенным бандитам заниматься пиратством", — заявил Милонов в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

Преступления боевиков ПНС активно покрывают внешние игроки. Поэтому, как отметил Милонов, "список Шугалея" должен быть расширен и включать в себя не только боевиков ПНС, но и чиновников из США и ЕС, которые покровительствуют террористам.

Также Милонов подчеркнул, что "список Шугалея" позволит объективно оценить роль международных организаций, в том числе ООН, которая, находясь на территории США, игнорирует вопиющие факты нарушения прав человека.