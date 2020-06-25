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Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

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17:13   25 Июня 2020
Общество

Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Губернатор Нижегородской области дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в России с 25 июня по 1 июля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал дистанционно в электронном формате.

Россияне могут проголосовать удаленно на сайте или прийти на участок. Никитин отметил, что это очень удобная процедура, оставить свой голос у него заняло 15 секунд. Около 140 тыс. жителей Нижегородской области зарегистрировались, чтобы проголосовать дистанционно, сообщил губернатор.

Участки в Нижегородской области работают с 8:00 до 20:00. В них обеспечены все необходимые меры предосторожности. Человек может выбрать, где ему будет удобнее проголосовать. Все сделано для комфорта граждан, заключил глава области. Соответствующая информация появилась на официальном сайте правительства Нижегородской области.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что не нужно принуждать участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, человек должен голосовать по собственной воле. Результаты не должны накручиваться, передает "360".

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Автор: Илья Романович
#никитин #конституция #Голосование2020

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