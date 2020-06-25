Песков назвал радужный флаг на посольстве США недопустимой пропагандой ЛГБТ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных ориентаций на территории РФ,

Песков отметил, что радужный флаг, который появился на здании посольства США, не видно из окон Кремля. Скорее всего, флаг заметили в Министерстве иностранных дел, добавил пресс-секретарь. Любая пропаганда гомосексуальной ориентации на территории России запрещена законами нашей страны, ответил Песков на вопрос журналистов о вывешенном флаге.

Радужный флаг появился на здании посольства США в Москве 25 июня, его убрали после того, как журналисты опубликовали первые сообщения о произошедшем.

Президент России Владимир Путин в 2013 году утвердил закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.