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16:50   25 Июня 2020
Политика

Богданов обсудил ситуацию в Ливии с турецким послом в Москве

Богданов обсудил ситуацию в Ливии с турецким послом в Москве

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Турции Мехметом Самсаром в Москве. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

В рамках беседы представители стран обсудили ситуацию на ливийской территории и вокруг нее. Богданов провел встречу 25 июня по просьбе турецкого посла.

В министерстве сообщается, что состоялся обмен мнениями о ситуации, которая складывается на территории Ливии. Акцент был сделан на отсутствии альтернативы политического урегулирования ситуации в Ливии в соответствии Берлинской конференции, а также на необходимость скорей деэскалации насилия.

В североафриканской стране до сих пор происходят противостояние между двумя сторонам, Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, которое держит под своих контролем Триполи, и Ливийской национальной армией (ЛНА).

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #турция #ливия #мид рф #богданов

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