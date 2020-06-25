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16:49   25 Июня 2020
Общество

Навальный пытался "сорвать лайки" на дезинформации по голосованию во Владивостоке

Навальный пытался "сорвать лайки" на дезинформации по голосованию во Владивостоке

Одиозный блогер Алексей Навальный, раскритиковавший голосование на свежем воздухе во Владивостоке, в очередной раз пытался "сорвать лайки", не имея представления о ситуации, сообщили в Telegram-канале "Тезис".

Глава организации-иноагента заявил, что граждане якобы вынуждены голосовать "на багажнике" во Владивостоке. Навальный в очередной раз не стал разбираться в обстоятельствах ситуации при попытке хайпануть в Сети, сообщает "Тезис".

Оказалось, что о голосовании на открытом воздухе попросили пенсионеры. Местный ТИК удовлетворил просьбу пожилых людей и организовал мобильный пункт. Процесс голосования на участке проходит под контролем члена избирательной комиссии и представителя от общественной палаты.

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Автор: Ирина Большунова
#владивосток #навальный #конституция рф #Голосование2020

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