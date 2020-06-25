Навальный пытался "сорвать лайки" на дезинформации по голосованию во Владивостоке

Одиозный блогер Алексей Навальный, раскритиковавший голосование на свежем воздухе во Владивостоке, в очередной раз пытался "сорвать лайки", не имея представления о ситуации, сообщили в Telegram-канале "Тезис".

Глава организации-иноагента заявил, что граждане якобы вынуждены голосовать "на багажнике" во Владивостоке. Навальный в очередной раз не стал разбираться в обстоятельствах ситуации при попытке хайпануть в Сети, сообщает "Тезис".

Оказалось, что о голосовании на открытом воздухе попросили пенсионеры. Местный ТИК удовлетворил просьбу пожилых людей и организовал мобильный пункт. Процесс голосования на участке проходит под контролем члена избирательной комиссии и представителя от общественной палаты.