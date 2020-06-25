Климов рассказал, как США подогревают протестные настроения в России

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России констатирует, что кампания публичного вмешательства Запада в российское конституционное строительство продолжается уже пять месяцев.

Об этом в четверг, 25 июня, заявил председатель Комиссии Андрей Климов.

В качестве примера сенатор привел немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, которая 9 июня раскритиковала процедуру общероссийского голосования.

«К слову, для изменения Конституции Федеративной республики Германия достаточно решения двух палат германского парламента. Немцы вообще никогда прямо не голосовали за свою Конституцию, — напомнил Климов. — Зато с момента принятия базового текста Основного закона ФРГ его объем за счет разнообразных последующих поправок уже втрое превысил первоначальный».

А Конституция США, добавил сенатор, была принята в 1787 году голосами всего 55 человек, приехавших в Филадельфию на Конвент, и в дальнейшем в Штатах не было никаких референдумов по Конституции. Все последующие поправки к Основному закону принимались без непосредственного участия американских избирателей.

Также Климов сообщил, что признанная в России иноагентом радиостанция «Голос Америки» в июне текущего года активно рекламирует именно тех, кто выступает против предложенного президентом РФ внесения поправок в российскую Конституцию и призывает голосовать против. Речь, по его словам, идет о движении «НЕТ!».

«По имеющимся данным, с помощью «НЕТ!» к 25 июня предполагалось разместить двадцать лживых видеороликов, направленных на дискредитацию высшего руководства РФ. За океаном явно делали расчет на то, что созданная движением «НЕТ!» медиаволна и протестный разогрев в соцсетях вызовут акции неповиновения. А на улицы российских городов выйдут шумные группы оппозиционеров», — сообщил Климов.

Он также добавил, что по задумке западных организаторов, «НЕТ!»-овцы для вбросов о росте протестных настроений в РФ, скорее всего, воспользуются данными экзитполов, проведенных силами аффилированных с ними лиц, а затем, вероятно вечером 1 июля, попытаются спровоцировать в центре Москвы антигосударственный митинг-флешмоб.

При этом, по словам сенатора, все те же люди пытаются организовать в России медийную кампанию «Я против», для чего размещают и продвигают в интернет-СМИ до сотни выступлений, подобранных ими самими лиц, которые выступают против голосования, или призывают голосовать «против» принятия поправок. Также российским пользователям предлагают скачивать из интернета макеты листовок, плакатов, наклеек на телефоны, баннеров на балконы и тому подобных агитационных материалов, также призывающих не голосовать и голосовать «против».

«В Вашингтоне», судя по всему, надеются, что подобные акции смогут разжечь в России беспорядки, подобных тем погромам, которые недавно прокатились по Америке», — отмечает Климов.

Штатам, по его словам, очевидно, не по душе общественно-политическая стабильность нашей Родины, так как их заветной и плохо скрываемой мечтой остается «разорванная в клочья» Россия.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказало об организаторах общественной кампании «НЕТ!», которые в день начала голосования по внесению поправок в Конституцию РФ расклеивают на автобусных остановках стикеры с призывами отдать свой голос против, нарушая тем самым запрет на любую агитационную деятельность, который действует с 8.00 25 июня.