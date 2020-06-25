Правительство Оренбургской области отметило роль граждан в борьбе с коррупцией

Высокий уровень выявления и раскрываемости коррупционных правонарушений в Оренбургской области говорит о качественной, систематической антикоррупционной работе органов власти всех уровней. Об этом сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе оренбургского правительства.

По данным ежегодного доклада Генеральной прокуратуры России Совету Федерации, Оренбургскую область отнесли к числу регионов с наиболее высоким уровнем выявленных коррупционных преступлений. В пресс-службе областного правительства подчеркнули, что в основу оценки положены зарегистрированные факты коррупции и последовавшие за ними оперативно-следственные действия.

«При этом очевидно, что высокий уровень выявления и раскрываемости коррупционных правонарушений говорит о качественной, систематической антикоррупционной работе органов власти всех уровней, включая силовые ведомства, продуктивном межведомственном взаимодействии», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, в правительстве Оренбургской области отметили высокую гражданскую ответственность населения и активность институтов гражданского общества, для которых коррупция становится неприемлемой в любом виде и проявлении:

«Граждане и общественные организации оказывают существенную помощь в установлении и фиксации фактов коррупции, привлечении нарушителей закона к ответственности».

Власти Оренбургской области считают, что методика оценки коррумпированности региона должна базироваться не только на чистой статистике по численности зарегистрированных правонарушений коррупционной направленности, но и коррелироваться с результатами проводимой административной, кадровой, профилактической работы.

«Это позволит оценивать эффективность антикоррупционной системы в целом», — сказали в пресс-службе правительства.

«Политику Сегодня» заверили, что правительство Оренбургской области оказывает всемерное содействие и активно участвует в реализации государственной политики по борьбе с коррупцией как комплексным социально-экономическим явлением. А также напомнили, что в регионе утверждена программа противодействия коррупции на 2019–2024 годы.

«Общество в целом и каждый житель Оренбургской области должны осознавать всю негативность коррупционных правонарушений, влияние коррупционных проявления не только на лиц, которых затронуло конкретное нарушение, но и на всю систему социальных отношений и как следствие на каждого жителя области. Коррупционное правонарушение не может вызывать никакого одобрения независимо от обстоятельств и лиц его совершивших. Ответственность за совершение коррупционного правонарушения должна носить жесткий характер и реализовываться в строгом соответствии с принципами неотвратимости и законности», — резюмировали в пресс-службе.

Генпрокуратура ранее составила список самых коррупционных регионов. В десятку были включены Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.