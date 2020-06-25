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16:03   25 Июня 2020
Шоу-бизнес

Собчак показала в Instagram последствия перелома носа и сложнейшей операции

Собчак показала в Instagram последствия перелома носа и сложнейшей операции

Популярная телеведущая Ксения Собчак рассказала, что перенесла "сложнейшую операцию". Она получила перелом носа и сотрясение после неудачного падения.

"В выпуске я уже "раненый боец". Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию!" — написала теледива на своей странице в Instagram, прикрепив снимок с забинтованным носом.

Собчак заверила, что медики удостоятся от нее отдельной благодарности. Произошедшее она назвала "удивительным и прекрасным". Ведущая также поблагодарила за поддержку маму и мужа, режиссера Константина Богомолова.

Добавим, Собчак может подать в суд на немецкое издание Business Insider, которое обвинило ее в расизме. Об этом сообщал телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#собчак #шоу-бизнес

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