УИК-и Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

Участок № 1279 для голосования по конституционным поправкам в Институте детства РГПУ им. А.И. Герцена открылся только к 16 часам по Мск, но более сотни человек проголосовали из дома с помощью выездной группы. Из-за этого не успели подготовиться и УИК-и № 1291 и 1294 в гимназии № 526.

УИК-и работают в Санкт-Петербурге с 8 утра, но распоряжение о времени открытия поступило сотрудникам участков только вечером 24 июня, сообщает корреспондент «Политики сегодня». УИК № 1279 открылся днем, но на «поквартирном» голосовании выбор сделали более 100 человек.

УИК № 1397 расположен в школе № 507. Бюллетени для голосования выдает только один человек, на полу разметка для соблюдения социального дистанцирования. В лицее № 366 еще два участка — 1292-й и 1293-й. В первом проголосовали около ста человека, во втором — 50.

Все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, на участках соблюдаются: на столах стоят коробки с одноразовыми перчатками, обеззараживающий спрей и одноразовые маски. Сотрудники УИК-ов работают в масках, перчатках и одноразовых халатах.

Ранее «Политика сегодня» выяснила, как голосовали пенсионеры и «карантинные» жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.