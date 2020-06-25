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 УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

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17:08   25 Июня 2020
Россия

УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

УИК Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

Участок № 1279 для голосования по конституционным поправкам в Институте детства РГПУ им. А.И. Герцена открылся только к 16 часам по Мск, но более сотни человек проголосовали из дома с помощью выездной группы. Из-за этого не успели подготовиться и УИК-и № 1291 и 1294 в гимназии № 526.

УИК-и работают в Санкт-Петербурге с 8 утра, но распоряжение о времени открытия поступило сотрудникам участков только вечером 24 июня, сообщает корреспондент «Политики сегодня». УИК № 1279 открылся днем, но на «поквартирном» голосовании выбор сделали более 100 человек.

УИК-и Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

УИК № 1397 расположен в школе № 507. Бюллетени для голосования выдает только один человек, на полу разметка для соблюдения социального дистанцирования. В лицее № 366 еще два участка — 1292-й и 1293-й. В первом проголосовали около ста человека, во втором — 50.

УИК-и Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

Все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, на участках соблюдаются: на столах стоят коробки с одноразовыми перчатками, обеззараживающий спрей и одноразовые маски. Сотрудники УИК-ов работают в масках, перчатках и одноразовых халатах.

УИК-и Петербурга внезапно поторопили с открытием: не все успели подготовиться

Ранее «Политика сегодня» выяснила, как голосовали пенсионеры и «карантинные» жители Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #новости #общество #голосование2020

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