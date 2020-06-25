Ахмад Мисмари назвал Турцию и Катар инициаторами интервенции в Ливию

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари обнародовал видео, где видны преступления террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которые оккупировали часть ливийской территории.

Ахмад Мисмари призывает ООН провести расследование противозаконной деятельности властей Триполи. Также наказания за содеянное должны понести инициаторы военного вмешательства на территорию Ливии, ими являются Турция и Катар.

Мисмари прокомментировал видео с боевиками, которое появилось в сети. На нем отчетливо видны действия террористов, которые напрямую заявляют о том, что хотят убить всех, включая женщин и детей. Боевики пытаются прикрываться религией, чтобы как-то оправдать своим многочисленные преступления по отношению к мирным гражданам Ливии. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель ЛНА просит ООН провести необходимое расследование в отношении стран, которые вмешиваются на территорию Ливии. Он особо акцентирует внимание на тех государствах, которые оказывают поддержку террористическим организациям, в данном случае такими выступают Катар и Турция. Они поддерживают терроризм на территории североафриканской страны.