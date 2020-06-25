Климов: Запад уже в январе начал пытаться помешать изменению Конституции РФ

Укрепление российской независимости и суверенитета через изменение Конституции РФ неприемлемо для ряда западных стран.

Об этом в четверг, 25 июня, заявил председатель Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, уже 15 январе 2020 года, когда российский лидер в своем послании озвучил предложения по внесению изменений в текст действующей российской Конституции, некоторые страны, в первую очередь США, начали принимать экстренные меры, чтобы помешать этому.

«В марте текущего года на заседании Комиссии было заявлено, что именно возможность конституционного укрепления российской независимости более всего неприемлемо тем, кто еще в 2017 году официально назвал наше Отечество «своим противником» и принял американский закон «О сдерживании России», — напомнил Климов.

По его словам, январские предложения президента РФ немедленно подверглись острой критике в СМИ, которые получают деньги из государственных органов других стран.

«Так, «Голос Америки» (признан иноагентом в РФ - прим.ред.) начал на русском языке пугать наших сограждан, что заявленный приоритет российского права над правом международным якобы «усилит беззаконие», которое по мнению американских авторов «царит сегодня в России», — сообщил сенатор.

Климов напомнил, что такой принцип давно действует в Америке.

«При этом в самих США существует абсолютный примат американского законодательства над международными правовыми актами», — подчеркнул Климов.

Кроме того, Штаты не признают правомочность международных судов в рассмотрении дел против американских граждан или структур.

В то же время «Радио свобода» (СМИ, признанное в России иноагентом) в январе подверг критике предложенное Владимиром Путиным общероссийское голосование для введения в действие конституционных новаций.