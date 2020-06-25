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16:36   25 Июня 2020
Россия

«Нам с ними не по пути»: депутат Федоров о нарушителях закона из кампании «НЕТ!»

«Нам с ними не по пути»: депутат Федоров о нарушителях закона из кампании «НЕТ!»

От сетевой агитации и партизанской тактики расклеивания стикеров на автобусных остановках общественная кампания «НЕТ!», выступающая против поправок в Конституцию РФ, перешла к прямому нарушению закона. Организаторы движения открыто призывают голосовать против изменений несмотря на то, что с 8:00 25 июня это запрещено российским законодательством.

Twitter кампании «НЕТ!» ожил в 10:30 утра, когда по всей России уже работали избирательные участки. Организаторы призвали коллег по оппозиционному цеху собрать «сторонников и почитателей», чтобы выступить против конституционных преобразований:

«Мы призываем Алексея Навального, Юрия Дудя, Григория Явлинского, пока еще есть время, призвать своих сторонников и почитателей проголосовать против на голосовании по поправкам. Мы способны помочь российскому обществу стать политической силой».

Третий пункт статьи 49 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» гласит, что проведение агитации по вопросам референдума в день голосования строго запрещается. Разрешено «информирование» граждан, но деятельность кампании «НЕТ!» сложно обозначить этим словом, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Это не информирование, а прямая агитация. Она, конечно же, незаконна. Поэтому после всероссийского голосования уже нужно будет делать выводы, опираясь на решение народа. Невозможно жить в стране, где процветает "пятая колонна" нарушителей закона. Но это после, а сейчас в отношении нарушителей нужно предпринимать меры законодательного характера», — объяснил политик.

«Нам с ними не по пути»: депутат Федоров о нарушителях закона из кампании «НЕТ!»

В одном из предыдущих твитов общественная кампания «НЕТ!» уже не скрывала свою принадлежность к организации «Открытая Россия», у истоков которой стоит судимый бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский.

Prt Scrn Twitter.com

«Политика Сегодня» ранее писала о том, как организаторы движения пытались купить рекламу протестной петиции в соцсетях у блогеров, журналистов и других лидеров общественного мнения. Активность тогда объяснялась приближением дня всероссийского голосования.

Сейчас организаторы еще усилили давление на свою аудиторию, напрямую нарушая российское законодательство. Депутат Федоров считает, что общественная кампания «НЕТ!» — это всего лишь одна и масок, которую примерили давние сторонники антироссийской позиции.

«Это движение организовано не против поправок в конституцию, оно организовано против России. Эти люди выступали против интересов России много лет и открыто декларировали свою антироссийскую позицию. <…> Нам с ними не по пути. Такого рода деятели не должны быть допущены к госуправлению и СМИ. Они проводят долгосрочную политику, направленную против страны. Ни одно государство с этим мирится не может», — заявил народный избранник.

«Политика Сегодня» в специальной инструкции рассказывала, как, когда и где можно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Дата основного голосования — 1 июля, но выразить свое мнение можно заранее, с сегодняшнего дня.

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Автор: Роман Самойлов
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