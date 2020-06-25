Госдеп возобновляет выдачу паспортов гражданам США для выезда за границу
Американский Госдеп со следующий недели намерен возобновить выдачу паспортов для выезда граждан за рубеж. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео объяснил, что Госдеп США возвращает к работе команду, которая занимается выдачей паспортов, поскольку страна начала возвращаться к нормальной жизни после пандемии COVID-19. На следующей неделе они займутся заявками, которые были заморожены из-за коронавируса.
Правительство США ранее сообщало, что приостановит выдачу ряда виз до конца текущего года. Помимо того, будет продлен запрет на въезд на территорию США некоторых категорий держателей грин-карт.
Телеканал "360" сообщал, что Трамп применил закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия.