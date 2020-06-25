Путин сообщил о намеренном искажении странами неугодных исторических фактов

Некоторые страны умышленно искажают историю. Они прекрасно знают, как все было на самом деле, но этого в СМИ не продвигают, сообщил российский лидер Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты.

В качестве примера он привел Японию, подчеркнув, что всем известно, кто нанес первые удары по Хиросиме и Нагасаки, но по какой-то причине японские учебники преподносят произошедшее так, будто это было дело рук союзников.

"У союзников не было никакого ядерного оружия. Оно было только у США", — обозначил Путин.

Он обратил внимание на то, как последовательно страны вымывают из истории то, что им не нравится. Также он привел в пример период фашистской Германии. Путин заявил, что государства прекрасно знают, кто брал штурмом Берлин, но по какой-то причине в СМИ продвигаются совершенно другие идеи.