Практически весь мир наблюдал за Парадом, который прошел накануне на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины Победы нашей страны в Великой отечественной войны.

В этом параде помимо российских войск принимали участие не только наши партнеры из стран СНГ (Содружества Независимых Государств), но и из таких стран как Китай, Индия, Сербия. В целом, вместе с Россией 75-летие Великой Победы отмечало так или иначе более половины человечества. Об этом в четверг, 25 июня, заявил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Однако даже в эти праздничные дни, по словам Климова, Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, председателем которой он является, приходилось очень напряженно работать, так как в мире, к сожалению, есть не только друзья России, но и те, кто считает нас своими противниками.