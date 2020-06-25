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15:51   25 Июня 2020
Россия

В Петербурге проголосовали те, кто на карантине и пенсионеры на самоизоляции

В Петербурге проголосовали те, кто на карантине и пенсионеры на самоизоляции

Около сотни человек проголосовали на 49-м и 50-м избирательных участках Адмиралтейского района. Среди низ есть и те, кто делал выбор из дома — это пенсионеры и граждане на двухнедельном карантине, переболевшие коронавирусом, сообщил корреспондент «Политики сегодня».

В 49-м УИК-е, расположенном в одном из двух филиалов школы № 564, проголосовало около 50 человек. Сотрудники участка отметили, что из-за коронавируса агитации к голосованию почти не было.

«Поэтому многие не знают, что голосование уже началось! Поэтому сегодня довольно небольшая явка», — рассказали корреспонденту ПС.

В Петербурге проголосовали те, кто на карантине и пенсионеры на самоизоляции

На участке дежурит медик в халате и маске. Все меры безопасности соблюдены. Для тех, у кого температура выше 37 предусмотрена отдельная комната для голосования и вызова скорой помощи.

В Петербурге проголосовали те, кто на карантине и пенсионеры на самоизоляции

Во втором филиале школы № 564 работает 50-й УИК. Там проголосовало около 50 человек, но основной поток людей ожидают после шести вечера, когда закончится рабочий день. Все меры безопасности также соблюдены. Сотрудники пояснили, что люди плохо информированы о времени голосования и сроках, но уже есть проголосовавшие из дома.

В Петербурге проголосовали те, кто на карантине и пенсионеры на самоизоляции

В других избирательных участках Адмиралтейского района Санкт-Петербурга голосование проходит в штатном режиме, без происшествий и жалоб, сообщал корреспондент ПС.

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Автор: Тимофей Булочкин
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